Безпекова угода із США включатиме збройну, фінансову та політичну підтримку – президент

В угоді мають зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей та наступні 10 років.

Україна разом із США готуються до підписання двосторонньої безпекової угоди, яка включатиме збройну, фінансову та політичну підтримку. У документі будуть зафіксованими конкретні рівні підтримки на цей та наступні 10 років.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Уже над конкретним текстом працюємо. Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї", – зазначив Зеленський.

Він додав, що угода повинна бути "дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства". Я вдячний і нашій команді, і команді американської сторони за просування з підготовкою угоди.