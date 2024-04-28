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Безпекова угода із США включатиме збройну, фінансову та політичну підтримку – президент

28 квітня 2024, 20:07
Безпекова угода із США включатиме збройну, фінансову та політичну підтримку – президент
В угоді мають зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей та наступні 10 років.

Україна разом із США готуються до підписання двосторонньої безпекової угоди, яка включатиме збройну, фінансову та політичну підтримку. У документі будуть зафіксованими конкретні рівні підтримки на цей та наступні 10 років.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Уже над конкретним текстом працюємо. Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї", – зазначив Зеленський.

Він додав, що угода повинна бути "дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства". Я вдячний і нашій команді, і команді американської сторони за просування з підготовкою угоди.

 

війна в Україніросія окупантибезпекова угодаВолодимир Зеленський

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