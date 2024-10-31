Безпілотник атакував завод у російському місті Уфа
31 жовтня 2024, 20:53
Наразі на місці атаки працюють екстрені служби
У столиці російського регіону Башкортостан – Уфі – безпілотник атакував завод.
Про це повідомили росЗМІ.
"У промисловій зоні Уфи зазнав аварії безпілотний літальний апарат. Він заплутався у ґратах і тросах, завдяки чому вдалося уникнути прямої атаки на велике підприємство", – зазначаються росЗМІ.
Наразі на місці атаки працюють екстрені служби.
Одночасно повідомляється, що аеропорт Уфи призупинив прийом і відправку рейсів через загрозу атаки безпілотника.