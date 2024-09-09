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Безпілотник, що впав у Латвії, виявився нашпигованим вибухівкою "Шахедом"

09 вересня 2024, 17:33
Безпілотник, що впав у Латвії, виявився нашпигованим вибухівкою
Це підтвердили фахівці збройних сил країни.
російський безпілотник, який впав на території Латвії, ідентифікували як "Шахед", оснащений вибухівкою.
 
Про це на прес-конференції повідомило керівництво Національних збройних сил країни, пише la.lv.
 
Після падіння дрона латвійські фахівці деактивували його, наразі триває його поглиблене вивчення. Після аналізу також можна буде з'ясувати, чи використовувалися західні деталі для створення безпілотника.
 
За словами військових, отримана на даний момент інформація вказує на те, що прибуття безпілотника до Латвії не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти країни і що ціллю безпілотника не була Латвія. Протягом усього інциденту Сили оборони країни стежили за ситуацією у співпраці з партнерами по НАТО.
 
Міністр оборони Андріс Спрудс заявив на прес-конференції, що безпілотник був націлений на Україну, тому можна вважати, що він був націлений на демократичне і вільне суспільство.
Латвіявійна в Українішахедросія окупанти

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