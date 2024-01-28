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Безпілотник у Йорданії атакував американських військових

28 січня 2024, 20:55
Безпілотник у Йорданії атакував американських військових
Президент США Джо Байден заявив, що атаку здійснили "радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран".

Внаслідок нічної атаки БПЛА на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинули троє військовослужбовців армії США, що понад 20 зазнали поранень.

Про це пише ВВС із посиланням на заяву Центрального командування США (Centcom) і заяву президента США.

Як повідомляє видання, президент США Джо Байден заявив, що атаку здійснили "радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран".

Це перша загибель американських солдатів у регіоні після нападу Хамасу на Ізраїль 7 жовтня.

"Хоча ми все ще збираємо факти цієї атаки, ми знаємо, що вона була здійснена радикальними групами бойовиків, яких підтримує Іран, які діють у Сирії та Іраку. Не сумнівайтеся — ми притягнемо всіх винних до відповідальності в час і способом, який самі оберемо", – сказав Байден.

Це стало першим випадком, коли військові США загинули від вогню на Близькому Сході після початку війни між Ізраїлем та Хамасом у Газі. Центральне командування США зазначило, що також 25 американських військовослужбовців дістали поранення внаслідок атаки безпілотника.

"Троє американських військовослужбовців, яких ми втратили, були патріотами у найвищому розумінні. Ми з Джилл приєднуємося до сімей і друзів наших загиблих — і американців по всій країні — у сумі за втратою цих воїнів у цій мерзенній і цілком несправедливій атаці", — додав Байден.

Імена загиблих і поранених військовослужбовців поки не розголошуються, оскільки офіційні особи працюють над повідомленням їхніх родин.

Йорданіявійна в Україніросія окупантиБайден США

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