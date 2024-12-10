Безпілотник влучив у автівку МАГАТЕ дорогою до Запорізької АЕС

За даними відомства, безпілотник влучив і серйозно пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ на дорозі до української Запорізької атомної електростанції.

Безпілотник влучив у службовий автомобіль місії міжнародного агентства з атомної енергії. Вони прямували до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ.

За даними відомства, безпілотник влучив і серйозно пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ на дорозі до української Запорізької атомної електростанції.

Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив цей випадок, як "неприпустимий" напад на співробітників Агентства, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час військового конфлікту.

Варто зауважити, що про влучання в авто МАГАТЕ розповів і президент Володимир Зеленський на зустрічі з головою групи соціалістів та демократів у Європарламенті Іратху Перес Гарсіа.

Однак він не уточнив деталей щодо того, чи є постраждалі в результаті атаки.

Зеленський у Telegram відреагував на напад на авто представників МАГАТЕ.

"На дорозі в Запорізькій області - регіоні, де росія продовжує незаконно утримувати захоплену нею атомну електростанцію, - російський FPV-дрон атакував конвой МАГАТЕ, завданням якого є забезпечення ядерної безпеки в усьому світі", - написав він.

За його словами, удар був завданий по одному з автомобілів колони. Цього разу обійшлося без жертв і постраждалих.

Зеленський вважає, що цей напад продемонстрував, як росія ставиться до всього, що пов’язано з міжнародним правом та безпекою.

"росіяни не могли не знати про свою ціль. Вони точно знали, що робили, і діяли свідомо. Цей напад вимагає чіткої та рішучої реакції як із боку МАГАТЕ, так і з боку інших міжнародних партнерів. Мовчання або бездіяльність лише заохочуватимуть подальші злочини", - написав президент.