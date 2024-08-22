Безпілотники атакували аеродром у Волгоградській області рф

росіяни повідомляють про евакуацію.

Уночі 22 серпня безпілотники атакували росію, зокрема аеродром “Мариновка” у Волгоградській області. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС

За даними місцевої влади, силами ППО збито більшість дронів, які атакували регіон.

Влада також повідомила, що один з БпЛА впав на військовий об’єкт, внаслідок чого виникла пожежа. За їх даними, обійшлось без постраждалих.

Водночас телеграм-канал ASTRA з посиланням на відео місцевих жителів пише, що дрони атакували аеродром “Мариновка” у селищі Октябрський. Після атаки виникла пожежа, чутно вибухи.

Імовірно, що вогонь охопив склад з боєприпасами, які зараз детонують. Зокрема місцеві мешканці кажуть, що вибухають снаряди, які завантажують в літаки. Зазначається, що вибухи лунають з періодичністю 1-3 хвилини.

Окрім цього, також за даними місцевих мешканців, їх попередили про ймовірну евакуацію.

За даними з відкритих джерел, на цьому аеродромі дислокуються фронтові літаки-розвідники Су-24МР 2-ї окремої розвідувальної ескадрильї 4-го командування ВПС та ППО.