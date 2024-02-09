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Безпілотники атакували два російські НПЗ

09 лютого 2024, 12:35
Безпілотники атакували два російські НПЗ
Фото: з вільних джерел
Об'єкти є законними цілями для України.

Атаки СБУ по російських нафтопереробних заводах продовжуються. Цього разу безпілотники вдарили одрдазу по двох НПЗ у Краснодарському краї – не тільки по Ільському, але й по Афіпському.

Про це повідомили джерела LB.ua

Результати по Ільському НПЗ – сталася велика пожежа, вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тонн на рік. А без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Ціна такої установки – 50 млн доларів США.

По Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються. 

Обидва об'єкти знаходяться на відставні близько 20 км один від одного. Як пишуть місцеві пабліки, росіяни навіть змушені були підіймати в небо літаки, але це не допомогло захистити важливі НПЗ.

"Такі заводи – цілком законні цілі. Вони не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але є важливими для економіки рф. Бо росія – це Голіаф, який стоїть на нафтових ногах. Ми системно їх підрізаємо. І продовжимо робити це надалі, допоки Голіаф не впаде", – зазначає поінформоване джерело.

НПЗбезпілотникивійна в Україніросія окупанти

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