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ПОЛІТИКА

Безпілотники атакували нафтобазу та енергетичне підприємство в місті Орел

09 січня 2024, 16:19
Безпілотники атакували нафтобазу та енергетичне підприємство в місті Орел
Джерело: росЗМІ
За даними Baza, внаслідок падіння другого безпілотника постраждали троє росіян.

За інформацією пропагандистських Telegram-каналів, на території нафтобази "Орелнафтопродукт" та енергокомпанії "Ореленерго" "впали" безпілотники.

Про це повідомили губернатор Орловської області Андрій Кличков, Telegram-канали.

"Друзі, повідомляю, що на території міста Орла сталося падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Займання оперативно локалізоване, надається необхідна допомога", – написав у Telegram губернатор Орловської області Андрєй Кличков.

РосЗМІ Baza у свою чергу пише, що дрони "намагалися атакувати" територію нафтобази "Орелнафтопродукт" на Семінарській вулиці в Орлі. Вказано, що дронів було два.

Губернатор повідомив, що під час атаки БПЛА на об'єкти паливно-енергетичного комплексу постраждали троє осіб, які отримали травми середньої тяжкості. Двоє від госпіталізації відмовилися.

За даними Baza, внаслідок падіння другого безпілотника постраждали троє росіян. У них осколкові поранення.

За даними джерела УП в спецслужбах, за атакою стоїть Головне управління розвідки МОУ: "Це операція ГУР за сприяння Мінцифри та фонду "Повернись Живим"".

атакаОрел

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