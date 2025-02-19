Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області рф

Влучання підтвердила навіть влада регіону.

У Самарській області росії внаслідок атаки БПЛА є влучання у Сизранський нафтопереробний завод.

Про атаку на підприємство, у соцмережах написав губернатор регіону.

Масштаби пошкоджень не розголошуються, проте місцеві жителі писали про щонайменше три гучні вибухи.

Сизранський НПЗ належить "Роснефті" і має потужність близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Штат підприємства налічує понад 2 тисяч співробітників - за інформацією губернатора, постраждалих після дронової атаки немає.