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Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області рф

19 лютого 2025, 08:33
Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області рф
Фото: Telegram
Влучання підтвердила навіть влада регіону.
У Самарській області росії внаслідок атаки БПЛА є влучання у Сизранський нафтопереробний завод.
 
Про атаку на підприємство, у соцмережах написав губернатор регіону.
 
Масштаби пошкоджень не розголошуються, проте місцеві жителі писали про щонайменше три гучні вибухи.
 
Сизранський НПЗ належить "Роснефті" і має потужність близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Штат підприємства налічує понад 2 тисяч співробітників - за інформацією губернатора, постраждалих після дронової атаки немає. 
НПЗвійна в Україніросія окупанти

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