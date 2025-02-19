Безпілотники атакували нафтопереробний завод у Самарській області рф
19 лютого 2025, 08:33
Фото: Telegram
Влучання підтвердила навіть влада регіону.
У Самарській області росії внаслідок атаки БПЛА є влучання у Сизранський нафтопереробний завод.
Про атаку на підприємство, у соцмережах написав губернатор регіону.
Масштаби пошкоджень не розголошуються, проте місцеві жителі писали про щонайменше три гучні вибухи.
Сизранський НПЗ належить "Роснефті" і має потужність близько 9 мільйонів тонн нафти на рік. Штат підприємства налічує понад 2 тисяч співробітників - за інформацією губернатора, постраждалих після дронової атаки немає.