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Безпілотники атакували один найбільших виробників мікроелектроніки в росії — завод "Кремній"

19 жовтня 2024, 14:21
Безпілотники атакували один найбільших виробників мікроелектроніки в росії — завод
Фото: ASTRA
Продукція заводу використовується у військовій промисловості, зокрема при створенні систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".
У ніч на 19 жовтня безпілотники атакували завод "Кремній" у Брянській області рф, продукція якого використовується для створення систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".
 
Про це інформує "Радіо Свобода" та ASTRA.
 
російські телеграм-канали публікують відео атаки безпілотників на завод "Кремній" у Брянську. Відомо, що це щонайменше четверта атака безпілотників на підприємство.
 
Зазначається, що продукцію "Кремній Ел" використовують, крім іншого, у військовій промисловості, наприклад при створенні систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".
 
 "Кремний ЭЛ"— один з найбільших виробників мікроелектроніки в росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони рф.
 
війна в Україніросія окупантизавод

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