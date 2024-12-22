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Безпілотники атакували російську нафтобазу в Орловській області рф

22 грудня 2024, 11:11
Безпілотники атакували російську нафтобазу в Орловській області рф
У Міноборони рф знову розповідають, що нібито збили всі БпЛА.
У ніч на 22 грудня дрони атакували російський об'єкт паливної інфраструктури в селищі Стальной Конь під Орлом, унаслідок чого він знову загорівся.
 
Про це в Telegram заявив губернатор Орловської області Андрій Кличков.
 
За його словами, засоби російської протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби нібито збили 20 дронів над областю, однак скільки загалом летіло БПЛА він не уточнив.
 
За словами місцевих, вони чули приблизно 30 "глухих вибухів", пише місцевий Telegram-канал "ГОРОД ОРЕЛ".
 
У Міноборони рф заявили начебто про збиття 42 безпілотників: 20 БпЛА знищено над територією Орловської області, по 8 БпЛА — над територіями Ростовської та Брянської областей, 5 — над територією Курської області та 1 — над територією Краснодарського краю.
 
Нафтобаза під Орлом зазнає атак не вперше. У ніч на 14 грудня лінійно-виробничу диспетчерську станції (ЛВДС) "Стальной конь" – частину російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії рф, уразили підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими частинами сил оборони. Унаслідок атаки на один із найбільших терміналів нафтопродуктів у рф виникла велика пожежа.
 
Орел розташований приблизно за 170 км від кордону з Україною і є одним із місць, звідки злітають ворожі БПЛА, котрі атакують українські міста.

 

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