За попередньою інформацією, в місті почалася пожежа.

Невідомі безпілотники атакували Ростов-на-Дону.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

Зараз нібито працюють російські "сили ППО". Офіційної інформації про займання поки що немає.

Понад 10 гучних вибухів пролунали над Ростовом близько 3 години ночі за російським часом, повідомляють очевидці. В одному з районів на південний захід від міста видно пожежу. Місцеві жителі вважають, що метою атаки могла стати місцева ТЕЦ-2.

Нагадаємо, що у ніч проти 5 липня 2024 року невідомі дрони атакували Приморсько-Охтарськ у Краснодарському краї рф.