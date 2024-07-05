Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Безпілотники атакували Ростов-на-Дону

05 липня 2024, 08:07
Безпілотники атакували Ростов-на-Дону
Фото: з вільних джерел
За попередньою інформацією, в місті почалася пожежа.
Невідомі безпілотники атакували Ростов-на-Дону.
 
Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
 
Зараз нібито працюють російські "сили ППО". Офіційної інформації про займання поки що немає.
 
Понад 10 гучних вибухів пролунали над Ростовом близько 3 години ночі за російським часом, повідомляють очевидці. В одному з районів на південний захід від міста видно пожежу.
 
Місцеві жителі вважають, що метою атаки могла стати місцева ТЕЦ-2.
 

Нагадаємо, що у ніч проти 5 липня 2024 року невідомі дрони атакували Приморсько-Охтарськ у Краснодарському краї рф. 

безпілотникивійна в Україніатака дронівросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Фелікс Австрія". В ліжку з людьми путіна – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2024, 23:04
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Політика
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Переклад iPress – 04 липня 2024, 15:42
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 липня 2024, 11:02
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Політика
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Переклад iPress – 04 липня 2024, 08:46
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Політика
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 03 липня 2024, 08:35
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Політика
Як Трамп і Байден різняться у поглядах на головні питання зовнішньої політики? Підсумки після дебатів – Atlantic Council
Переклад iPress – 02 липня 2024, 15:00
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється