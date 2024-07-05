Безпілотники атакували Ростов-на-Дону
05 липня 2024, 08:07
Фото: з вільних джерел
За попередньою інформацією, в місті почалася пожежа.
Невідомі безпілотники атакували Ростов-на-Дону.
Про це повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв.
Зараз нібито працюють російські "сили ППО". Офіційної інформації про займання поки що немає.
Понад 10 гучних вибухів пролунали над Ростовом близько 3 години ночі за російським часом, повідомляють очевидці. В одному з районів на південний захід від міста видно пожежу.
Місцеві жителі вважають, що метою атаки могла стати місцева ТЕЦ-2.
Нагадаємо, що у ніч проти 5 липня 2024 року невідомі дрони атакували Приморсько-Охтарськ у Краснодарському краї рф.