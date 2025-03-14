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ПОЛІТИКА

Безпілотники атакували стратегічний НПЗ у Туапсе: спалахнув резервуар з бензином

14 березня 2025, 11:04
Безпілотники атакували стратегічний НПЗ у Туапсе: спалахнув резервуар з бензином
соцмережі
Пожежа охопила понад тисячу квадратних метрів.

Сьогодні вночі, 14 березня, безпілотники атакували нафтокомплекс у російському місті Туапсе.

Про це повідомив у Telegram губернатор Краснодарського краю рф Веніамін Кондратьєв. 

Він каже, що на підприємстві спалахнув один із резервуарів з бензином. Площа пожежі – понад тисячу квадратних метрів. Працюють екстрені оперативні служби. За попередніми даними, постраждалих немає. У гасінні вогню було задіяно 121 особу та 39 одиниць техніки. У мережі з′явилося відео пожежі.

Керівник Туапсинського муніципального округу Сергій Бойко розповів у своєму Telegram, що "сьогодні о 03:07 сталося загоряння резервуару на території нафтобази".

"За попередніми даними загиблих та постраждалих немає. У гасінні пожежі задіяно 16 пожежних розрахунків. Ситуація під контролем", - стверджує російський чиновник.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко зауважив, що це була вже неперша атака на Туапсинський НПЗ. 

Це підприємство входить до числа найбільших у рф та має потужність переробки близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. НПЗ спеціалізується на первинній переробці нафти, виробляючи прямогінний бензин, дизельне пальне та мазут, значна частина якого йде на експорт.

Для армії рф цей завод має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом Чорноморський флот та військову інфраструктуру на півдні країни. Він є частиною логістичного ланцюга постачання пального для військової техніки та авіації.

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