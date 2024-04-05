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Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області рф

05 квітня 2024, 08:07
Безпілотники атакували військовий аеродром у Ростовській області рф
Фото: Вікіпедія
Місцева влада підтвердила "масований удар" у Морозовському районі, де базуються бомбардувальники Су-34.

У Ростовській області рф місцеві повідомляють про атаку БПЛА. Губернатор регіону підтвердив "масований удар" безпілотників.

Про це повідомляє Shot.

Робота дронів зосереджена на Морозовському районі, де розміщено військовий аеродром. Саме там базуються близько 20 одиниць літаків Су-34, з яких ворог регулярно здійснює бомбардування території України керованими авіаційними бомбами.

Очевидці стверджують, що пролунало близько 60 вибухів. Влада стверджує, що "працювала система ППО". 

Вибухи прогриміли і у Краснодарському краї. 

"Понад 10 вибухів пролунало над Єйськом у Краснодарському краї, за попередньою інформацією над містом працює ППО", – пишуть російські пабліки.

Місцеві жителі розповіли, що вибухи почалися близько третьої ночі. Звуки пострілів були в районі місцевого аеродрому.

"Крім гучних хлопків також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та Військового містечка", – йдеться у повідомленні.

Офіційної інформації наразі немає.

У місті Єйськ Краснодарського краю розташований аеродром спільного базування. При ньому працює 570 авіаремонтний завод Міноборони росії. Наразі цей аеродром є одним зі стратегічно важливих об'єктів.

 

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