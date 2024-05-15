Безпілотники ГУР вдарили по паливній базі під Ростовом

На об'єкті спалахнула потужна пожежа.

В ніч на середу, 15 травня, Головне управління розвідки Міноборони України провело успішну спецоперацію з ураження паливної бази російських окупантів у Ростовській області.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на власні джерела у розвідці.

російський паливний об'єкт під Ростовом було уражено безпілотниками ГУР. Об'єкт став ціллю, оскільки ворог використовував базу у військових цілях.

"Планова робота ГУР, цілі уражено, триває пожежа на об'єкті, який російські окупанти використовували у військових цілях," – повідомили джерела