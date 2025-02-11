Безпілотники стали найпоширенішою причиною загибелі цивільних у війні в Україні – ООН

росія продовжує заперечувати навмисне націлювання на мирних жителів України.

Моніторингова місія ООН підкреслила, що використання безпілотних літальних апаратів в Україні зросло протягом трьох років війни з росією.

Місія ООН заявила, що щонайменше 139 цивільних в Україні були вбиті та 738 поранені в січні 2025 року, причому 27% смертей і 30% поранень спричинені безпілотниками малого радіусу дії.

Про це інформує Reuters.

Загалом, згідно з даними ООН, у війні загинуло майже 12500 мирних жителів України, серед яких 650 дітей. Однак ООН неодноразово зазначала, що її підрахунки є заниженими, оскільки вони враховують лише ті смерті, які вдалося перевірити її командам.

"Наші дані показують чітку і тривожну тенденцію використання дронів малої дальності способами, які ставлять під серйозну загрозу цивільних осіб", — зазначив Даніель Белль, голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

В ООН додали, що й Україна, й росія виробили понад мільйон дронів у 2024 році.