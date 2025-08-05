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ПОЛІТИКА

Безпілотники стають вирішальними у боях – The Economist

05 серпня 2025, 11:34
Безпілотники стають вирішальними у боях – The Economist
Фото: DHA
Фронт змінюється: зона ураження дронів охоплює тепер до 15 км з кожного боку лінії зіткнення.

російсько-українська війна переходить на новий рівень із впровадженням дронів дальнього і середнього радіусу. Безпілотники стають ключовою зброєю на фронті.

Про це повідомляє The Economist.

Українські військові на Запорізькому напрямку адаптуються до нової загрози з боку ворожих дронів. Артилеристи зі 128-ї бригади тепер керують вогнем з укриттів, розташованих на відстані до 8 км від лінії фронту.

Командир із позивним Картель повідомив, що щільність використання дронів росіянами значно збільшилася. "Ми йдемо під землю", - каже він. Очікується, що їхній бункер буде готовий до середини серпня.

Фронт змінюється: зона ураження дронів охоплює тепер до 15 км з кожного боку лінії зіткнення. Це ускладнює пересування та операції.

Очікується, що в найближчий рік дрони середньої дальності створять другий рівень загрози, охоплюючи до 60 км углиб. Це ставить під удар логістику, артилерію і скупчення військ.

На сході України і в Сумській області тривають запеклі бої. Однак ознак підготовки великого російського наступу поки що не зафіксовано.

Порівняно з ранніми етапами війни, українські бійці більше не скаржаться на дефіцит снарядів. Проте загроза зберігається.

За словами українських військових, російські війська використовують погано підготовлених бійців для самогубних атак. За ними слідують більш підготовлені групи, якщо перша хвиля успішна.

Командир Владислав Пінчук із 241-ї бригади відзначає зростання небажання виконувати накази: "У них бракує людей і мотивації".

На полі під Запоріжжям проводяться випробування дронів "Шершень" із середнім радіусом дії. Вони несуть 8 кг вибухівки і коштують близько 7 тисяч євро.

"Їх використовують проти важливих цілей, включно з артилерією і логістикою", - каже боєць. Ці дрони запускаються з глибокої української території, уникають перешкод і здатні вражати цілі на відстані 60 км і більше.

росія відповідає "Молнией", але поступається за якістю

У росії є аналог - дрон "Молния". Він дешевший, але менш точний. Обидві сторони активно розвивають ШІ-наведення для дронів середньої дальності.

Очікується, що вже в найближчий рік це може знову змінити характер бойових дій на фронті.

війнабезпілотникиЗСУ

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