Безпілотники ЗСУ ускладнюють просування росіян і допоможуть виграти війну – ISW

Війська рф можуть бути ефективними тоді, коли українські оператори безпілотників задіяні на іншій ділянці фронту.

Українські дрони продовжують відігравати важливу роль в стримуванні наступу російської механізованої армії і можуть зіграти вирішальну роль у звільненні Україною окупованої території в контрнаступальних операціях.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики, посилаючись на інтерв'ю президента Володимира Зеленського, де він заявив, що російські війська наразі просуваються вздовж лінії фронту частково у зв'язку з падінням морального духу українців і це посилюється затримками з укомплектуванням та оснащенням нових бригад ЗСУ і наданням українським захисникам на передовій необхідного відпочинку та ротації.

Глава держави наголосив на важливості створення нових бригад для заміни і посилення українських військ, які наразі несуть службу на передовій.

Разом з тим, російські війська продовжують зазнавати суттєвих втрат у живій силі в обмін на мінімальні територіальні здобутки. За оцінками президента, російські війська втрачають в Україні від 1500 до 2000 військовослужбовців щодня.

На думку Зеленського, ворог не може підтримувати темпи просування, зазнаючи таких масштабних втрат.

В ISW додають, що визнання Зеленським проблем морального духу і нестачі особового складу серед української піхоти на передовій, свідчить про те, що, ймовірно, українські безпілотники відіграють важливу роль у захисті від російських військ і завдання їм втрат.

Під час інтерв'ю Зеленський сказав, що російський наступ на деяких напрямках уже сповільнився. Українські офіційні особи раніше відзначали, що дрони ЗСУ відіграли певну роль в уповільненні просування росіян до пішого темпу.

Ще в кінці літа один із українських операторів дронів розповів, що російська армія змогла успішніше просуватися в напрямку Покровська, адже проводили наземні атаки групами по два-чотири солдати під прикриттям дерев, що ускладнювало їхнє виявлення українськими операторами БпЛА.

Інші українські повідомлення свідчили про те, що російські війська почали ширше застосовувати цю тактику на Покровському напрямку у вересні та жовтні цього року.

Російський військовий блогер і колишній інструктор штрафних військових частин "Шторм-Z" 16 листопада зазначив, що невеликі піхотні атаки не є найефективнішою тактикою для доцільного просування в сільських населених пунктах і полях поблизу Селидового, де російські війська мають дуже слабке покриття від українських безпілотників.

Блогер вважає, що російські війська наразі можуть перекидати підкріплення і припаси лише тоді, коли українські оператори безпілотників задіяні на іншій ділянці фронту.

Він додає, що невизначені "проблеми", можливо, пов'язані з операціями українських дронів або з наполяганням російського військового командування на проведенні невиправдано дорогих піхотних атак, продовжують заважати російським військам швидше просуватися вздовж лінії фронту та в повній мірі використовувати нестачу людських ресурсів в Україні.

Також українські дрони відіграли вирішальну роль у стримуванні російського механізованого маневру на всій лінії фронту, особливо на початку літа цього року, коли ЗСУ зіткнулися з гострою нестачею артилерії внаслідок затримок із оборонною допомогою Заходу.