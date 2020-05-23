Безробіття в США зросло у кожному з 50 штатів

До штатів із найнижчим рівнем безробіття увійшли також Міннесота - 8,1% і Небраска - 8,3%

Найвищий рівень був відзначений у Неваді - 28,2%, найнижчий рівень безробіття в 7,9% зафіксували у Коннектикуті.

Безробіття у США в квітні зросло у кожному з 50 штатів та в окрузі Колумбія.

Про це свідчить щотижневий звіт міністерства праці, пише "Економічна правда".

Зазначається, що у 43 штатах безробіття досягло рекордного максимуму за час ведення розрахунків з 1976 року.

Найвищий рівень був відзначений у Неваді - 28,2%, найнижчий рівень безробіття в 7,9% зафіксували у Коннектикуті.

Після Невади за рівнем безробіття в квітні лідирували Мічиган (22,7%) і Гаваї (22,3%). У трьох штатах вона перевищила 20%. У двадцяти штатах стрибок безробіття склав не менше 10 процентних пунктів.

До штатів із найнижчим рівнем безробіття увійшли також Міннесота - 8,1% і Небраска - 8,3%.

Нагадаємо, що американські сенатори запропонували ввести санкції проти КНР через Гонконг