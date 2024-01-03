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ПОЛІТИКА

Безстрокова безпека: Сотні протермінованих ATACMS на допомогу Україні

03 січня 2024, 16:46
Безстрокова безпека: Сотні протермінованих ATACMS на допомогу Україні
джерело eadaily
Експерти пояснюють, що навіть після закінчення терміну придатності ракети залишаються боєздатними.

У той час як Київ вступає в новий рік виснажливої війни, точаться дискусії щодо майбутніх поставок американських ракет ATACMS, які Україна ефективно використовувала проти російських сил на сході і півдні країни.

Вперше українські війська застосували ці ракети для бліц-ударів по військових баз в Бердянську і Луганську в середині жовтня 2023 року. M39 ATACMS знищили велику кількість гелікоптерів росії, президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що ця американська зброя "добре себе зарекомендувала".

За повідомленням The New York Times з посиланням на двох західних чиновників, США відправили близько 20 ракет ATACMS. Україна їх використала "одразу ж і з великим ефектом", сказав генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, який в минулому командував Армією США в Європі. Оскільки кінця російсько-української війни не видно, виникають питання, чи будуть США й далі передавати Києву ATACMS. При цьому увага зосереджено на американських запасах цих ракет, термін придатності яких спливає.

Про це пише Newsweek.

За словами Деніела Райса, колишнього спеціального радника головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, існують різні типи ATACMS з різною дальністю і боєголовками. В американських планах знищити сотні ракет M39 і M39A1 виробництва компанії Lockheed Martin, які залишаються «чудовою легальною високоточною касетною зброєю». І на це будуть витрачені «чималі» гроші платників податків.

Ці ракети можна було б відправити Україні, яка б "дуже ефективно" використала б їх проти армії росії, - сказав Райс журналу Newsweek. Він запевнив, що термін придатності зовсім не проблема.

"Вони працюють. Будь-яка зброя з часом замінюється кращою, більш смертоносною, більш економічно ефективною зброєю", - сказав він, додавши, що ці ракети можуть мати вирішальне значення для військових зусиль України.

"М39 додають дальності, точності і летальності, яких Україні бракує без них", - пояснив експерт.

Багато що залежить від того, наскільки давно минув термін придатності зброї, але, за словами генерала Ходжеса, ракета може бути придатною для застосування ще багато років після цієї дати. Відмова від відправки ATACMS через термін придатності буде політичним рішенням, а не таким, що пов’язане з безпекою, - вважає американський військовий.

За словами Райс, США досі використовують ATACMS MGM-140 з великим радіусом дії. І це окремий і більш складний політичний і військовий виклик. Але є "десятки тисяч" застарілих ракет різних типів, якими Україна могла б стріляти з HIMARS і які США збираються утилізувати. Райс також додав, що американські військові зараз працюють над розробкою нової високоточної ракети, яка замінить ATACMS.

Маючи достатню кількість М39, Україна може розірвати ланцюги забезпечення російських військ на півдні, які москва здійснює через Крим. Райс додав, що з того місця, де зараз проходить лінія фронту на півдні і сході країни, українські ATACMS М39 можуть долетіти до Азовського моря і завдати удару по ключових об'єктах на окупованій росією території.

Маючи більше ATACMS, Україна може зробити "першочерговими цілями" російські бази, інфраструктуру і військові формування на десятках тисяч квадратних кілометрів території. Втім, касетний варіант ракети має меншу дальність і не підходить для ураження російської інфраструктури або об'єктів, наприклад, у Севастополі, - сказав Ходжес. На його думку, Україні потрібна більша кількість ATACMS, і немає жодної причини не передати їй цю зброю.

СШАвійнадопомога Україніatacms

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