Безвідповідальна політика НАТО щодо України триває, даючи хибні надії – Politico

Вашингтон і європейські столиці збільшують зусилля — принаймні, риторично — продовжуючи стверджувати, що Україна колись приєднається до НАТО.

На саміті НАТО 2024 року у Вашингтоні, присвяченому 75-річчю Альянсу, лідери країн-членів запропонували Україні нову порцію хибної надії у війні з росією — а це гірше, ніж нічого не робити. Будь-яка військова підтримка чи посилена допомога, які створюють ілюзію, що НАТО зможе забезпечити перемогу України зараз або в майбутньому, заохочує українських лідерів відкладати вирішення важких обставин, в яких вони опинилися. Крім того, це створює загрозу для членів НАТО.

Про це пише Politico.

Вашингтон і європейські столиці збільшують зусилля — принаймні, риторично — продовжуючи стверджувати, що Україна колись приєднається до НАТО. Фактично, після того, як напередодні саміту просували ідею "мосту" до членства України в НАТО, під час саміту лідери НАТО заявили, що Україна перебуває на "незворотному шляху" до вступу в Альянс.

"Будь-який можливий сценарій вступу України представляє нерозв'язну дилему: країна не може бути прийнята під час війни з Росією — головним чином тому, що це відразу ж призведе до ядерної кризи між НАТО і Росією. Більше того, будь-яке зобов'язання захищати Україну в майбутньому не буде надійним стримуючим фактором. Гарант Альянсу, США, вже чітко продемонстрував, що не буде воювати й ризикувати ядерною війною на боці України, навіть коли на кону стоятиме його виживання, оскільки США не мають життєво важливого інтересу в цьому — про що колишній президент Барак Обама чітко заявив у 2016 році", — зазначають автори.

Простіше кажучи, обіцянки Заходу залишаються порожніми балачками, а питання членства України в НАТО поки що не стоїть на порядку денному. Крім того, автори вважають, що фальшиві обіцянки заохочують фальшиву надію, яка лише мотивуватиме Україну продовжувати слідувати своїй стратегії повернення втрачених територій і уникати переговорів з москвою.