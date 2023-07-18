Безжальна гра путіна може не завадити відродженню "зернової угоди" – CNN

"Зернова угода" стала "рідкісним дипломатичним променем світла під час війни".

Відмовою від участі в “зерновій угоді” президент росії вдадімір путін безжально нагадав світові, що він здатний заподіяти проблеми не тільки Україні, а й безлічі інших країн. Однак риторика росії і реакції деяких інших країн дозволяють припустити, що розірвання угоди все ж не буде остаточним.

Про це йдеться в аналітичній статті CNN.

Як зазначає CNN, відмовляючись продовжувати угоду, путін, схоже, намагається нав'язати заходу витрати в обмін на санкції, проти російської економіки.

"Він може припустити, що криза продовольчої інфляції може допомогти розколоти політичну підтримку в країнах НАТО тривалих і дорогих зусиль з порятунку України. А нестача зерна, від якої страждають ні в чому не винні люди в країнах, що розвиваються, може посилити міжнародний тиск, що вимагає припинення війни шляхом переговорів", - йдеться в статті.

росія також виправдовувала свою відмову від угоди тим, що не отримувала своєї частки вигоди. Однак офіційний представник кремля Дмитро Пєсков натякнув, що москва може дозволити повернення експорту з українських портів Чорного моря, як тільки її цілі будуть досягнуті. У той же час генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш в листі путіну стверджував що відповідно до угоди торгівля російським зерном досягла високих обсягів експорту, а ринки добрив наближаються повне відновлення з поверненням російського виробництва.

"Коментарі глави ООН зміцнили думку про те, що на даний момент росія бачить точку опори у відмові продовжувати операцію по Чорноморському зерну", - зазначає CNN.

"Проте риторика росії після скасування угоди і реакція ключових гравців в інших країнах Євразії дозволяють припустити, що розірвання угоди може бути не настільки остаточним, як стверджує кремль. Є шанс, що путін побачить в зіткненні з зерном спосіб поліпшити своє важке становище", - йдеться в статті.

Таке рішення росії також може являти собою "останній шаховий хід" у політичній грі путіна і Ердогана, вказує видання.

Відзначається, що Ердоган завоював авторитет і подяку своїх колег-лідерів по НАТО і країн, що розвиваються за те, що виступив посередником в угоді по зерну. Але в останні дні він розлютив росію. Зокрема, Туреччина повернула групу захоплених українських воєначальників назад в Україну. Ердоган також поставив під загрозу свої відносини з путіним, відмовившись від опозиції вступу Швеції в НАТО.

Виходом із зернової угоди рф може завдати шкоди своїм власним пріоритетам, спровокувавши повсюдну нестачу продовольства, тим більше що більша частина українського зерна використовується у світовій продовольчій програмі для боротьби з голодом в Африці.

"Хоча припинення зернової угоди викличе серйозні глобальні труднощі, її найгірші наслідки можуть проявитися через кілька тижнів, так що у дипломатії є час подіяти", - підсумовують в CNN.