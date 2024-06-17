Білл Гейтс будуватиме атомні електростанції нового типу – Bloomberg

Один з найзаможніших людей світe готовий вкласти мільярди в атомну енергетику.

Засновник Microsoft, бізнесмен Білл Гейтс зібрався інвестувати мільярди у проєкт атомної електростанції у США, який реалізує його компанія TerraPower.

Про це пише Bloomberg.

"Я вклав понад мільярд, і я вкладу ще мільярди", – цитує Гейтса видання.

TerraPower LLC, стартап, заснований Гейтсом, розпочав будівництво свого першого реактора минулого тижня у штаті Вайомінг, де раніше зупинилась вугільна електростанція, повідомив мільярдер в ефірі CBS Face the Nation. TerraPower розробляє простіші та дешевші реактори з 2008 року та планує завершити будівництво нового реактора в 2030 році.

Видання зазначає, що проект передбачає будівництво АЕС, де використовуватиметься натрієве охолодження реактора, а не водяне. Це, як вважається, має додатково убезпечити реактор та здешевити процес генерації. Запустити станцію в роботу планують до 2030 року.

Телеканал зазначає, що за десятиліття це перший комерційний атомний проект у США, який не буде пов'язаний із викидом парникових газів і, як наслідок, зміною клімату.

Гейтс додав, що зараз найбільше ядерних реакторів будує Китай, проте США можуть стати конкурентоспроможними завдяки використанню інноваційних технологій.

"Я радий підтримці, яку ми отримуємо від федерального уряду в ядерній сфері, щоб скористатися нашим досвідом і вирішити проблему, яка полягає в тому, що наші нинішні реактори надто дорогі. Отже, давайте внесемо зміни і будемо готові перевершити інновації наших іноземних конкурентів, щоб зберегти своє лідерство", – сказав мільярдер.