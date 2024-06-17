Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Білл Гейтс будуватиме атомні електростанції нового типу – Bloomberg

17 червня 2024, 11:11
Білл Гейтс будуватиме атомні електростанції нового типу – Bloomberg
Фото: WordPress
Один з найзаможніших людей світe готовий вкласти мільярди в атомну енергетику.

Засновник Microsoft, бізнесмен Білл Гейтс зібрався інвестувати мільярди у проєкт атомної електростанції у США, який реалізує його компанія TerraPower.

Про це пише Bloomberg.

"Я вклав понад мільярд, і я вкладу ще мільярди", – цитує Гейтса видання.

TerraPower LLC, стартап, заснований Гейтсом, розпочав будівництво свого першого  реактора минулого тижня у штаті Вайомінг, де раніше зупинилась вугільна електростанція, повідомив мільярдер в ефірі CBS Face the Nation. TerraPower розробляє простіші та дешевші реактори з 2008 року та планує завершити будівництво нового реактора в 2030 році.

Видання зазначає, що проект передбачає будівництво АЕС, де використовуватиметься натрієве охолодження реактора, а не водяне. Це, як вважається, має додатково убезпечити реактор та здешевити процес генерації. Запустити станцію в роботу планують до 2030 року.

Телеканал зазначає, що за десятиліття це перший комерційний атомний проект у США, який не буде пов'язаний із викидом парникових газів і, як наслідок, зміною клімату.

Гейтс додав, що зараз найбільше ядерних реакторів будує Китай, проте США можуть стати конкурентоспроможними завдяки використанню інноваційних технологій.

"Я радий підтримці, яку ми отримуємо від федерального уряду в ядерній сфері, щоб скористатися нашим досвідом і вирішити проблему, яка полягає в тому, що наші нинішні реактори надто дорогі. Отже, давайте внесемо зміни і будемо готові перевершити інновації наших іноземних конкурентів, щоб зберегти своє лідерство", – сказав мільярдер.

біл гейтсатомна електростанціявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Трохи геополітики.
Політика
Трохи геополітики. "Мирна" угода путіна – замаскована спроба продовжити війну проти Заходу – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 17 червня 2024, 12:01
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Політика
Україна успішно атакувала авіабазу в Морозовську. Постраждав і склад боєприпасів у Шебекіно – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2024, 00:22
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Політика
росіяни продовжують прогризатися на сході та півдні. Штурм Харківщини дещо відволік українські сили – Том Купер
Переклад iPress – 14 червня 2024, 14:58
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Політика
Нечіткі червоні лінії в Україні. І чому їх продовжують порушувати – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 14 червня 2024, 11:36
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Політика
росія та її друзі проливають чужу кров у сірій зоні. НАТО має прокинутися – CEPA
Переклад iPress – 14 червня 2024, 09:06
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Політика
Ризик катастрофи. Високі ставки Еммануеля Макрона та три сценарії майбутнього Франції – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 13 червня 2024, 15:22
Компоненти професійних шампунів: які вони
LifeStyle
Компоненти професійних шампунів: які вони
13 червня 2024, 13:55
Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ
Бізнес & Фінанси
Паппергер з Rheinmetall. Як зухвалий генеральний директор компанії очолює кампанію з озброєння України – WSJ
Переклад iPress – 13 червня 2024, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється