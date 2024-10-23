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Білл Гейтс таємно підтримав Гарріс пожертвою в $50 млн – NYT

23 жовтня 2024, 12:23
Білл Гейтс таємно підтримав Гарріс пожертвою в $50 млн – NYT
6 місце. Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс. Фото: Robert Sorbo / Microsoft / HO
Гейтс сказав для видання, що "ці вибори відрізняються", що відображає значні зміни в його політичній стратегії.

Після десятиліть перебування на узбіччі політики Білл Гейтс, один з найбагатших людей у світі, заявив у приватному порядку, що нещодавно пожертвував близько 50 мільйонів доларів неприбутковій організації, яка підтримує президентську кампанію віце-президента Камали Гарріс.

Про це пише газета New York Times.

Пожертвування мало залишитися в таємниці. Гейтс, один із засновників Microsoft, публічно не підтримував Гарріс, і його пожертва означатиме значну зміну в стратегії, яка раніше утримувала його від подібних подарунків.

У приватних розмовах з друзями та іншими особами цього року Гейтс висловив занепокоєння щодо того, як виглядатиме друге президентство Дональда Трампа, як повідомила особа, обізнана з думками пана Гейтса, хоча він підкреслив, що міг би працювати з будь-яким із кандидатів. 

Мільярдер не має глибоких стосунків з Гарріс, але він високо оцінив роботу адміністрації Байдена-Гарріс у сфері боротьби зі зміною клімату. 

За словами двох людей, близьких до фонду, благодійна організація Гейтса, Фонд Білла і Мелінди Гейтс, дуже стурбована потенційним скороченням програм з планування сім'ї та глобальної охорони здоров'я в разі обрання пана Трампа.

За словами людей, поінформованих з цього питання, Гейтс сказав, що зробив свою пожертву на користь Future Forward, основної зовнішньої групи зі збору коштів на підтримку Гарріс. 

Ще два співрозмовники сказали, що Гейтс обговорював свою пожертву на підтримку Гарріс зі своїми колегами, в тому числі з Майком Блумбергом, колишнім мером Нью-Йорка і головним прихильником "Майбутнього вперед", який розглядав можливість зробити аналогічний за розміром подарунок. Пожертвування Гейтса пішло саме до неприбуткового підрозділу Future Forward, Future Forward USA Action, який не розкриває своїх донорів. 

Таким чином, будь-який внесок Гейтса ніколи не з'явиться в жодній публічній звітності.

В своїй заяві у відповідь на ці повідомлення пан Гейтс не говорив про пожертвування і не пропонував підтримки Гарріс у перегонах. 

Він підкреслив свою двопартійність, але також сказав, що "ці вибори відрізняються".
Вибори в СШАБілл Гейтс

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