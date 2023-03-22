Білл Гейтс заявив про початок ери штучного інтелекту

Бізнесмен вважає розвиток технології ШІ революційним.

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс заявив, що ми знаходимося на початку ери штучного інтелекту. За словами бізнесмена, ця технологія є такою ж революційною, як мобільні телефони та інтернет.

Про це Гейтс написав у своєму блозі.

Бізнесмен зізнався, що у своєму житті бачив дві демонстрації технологій, які він вважає революційними. Перша "зустріч" відбулася в 1980 році, коли Гейтсу показали графічний інтерфейс користувача, "прабатька" всіх операційних систем, включаючи Windows. А друга – коли він познайомився з командою OpenAI.

За словами Гейтса, у 2022 році він кинув розробникам виклик, щоб вони створили штучний інтелект, який зможе скласти іспит з біології зі суворим правилом. Бізнесмен очікував, що на це знадобиться кілька років, але розробники впоралися за кілька місяців.

"Розробка ШІ настільки ж фундаментальна, як створення мікропроцесора, персонального комп'ютера, Інтернету та мобільного телефону. Це змінить те, як люди працюють, навчаються, подорожують, отримують медичну допомогу та спілкуються один з одним. Навколо нього переорієнтуватимуться цілі галузі. Компанії відрізнятимуться тим, наскільки добре вони використовують його", - написав Гейтс.

Бізнесмен вважає, що штучний інтелект може вирішити кілька проблем нерівності у світі. Наприклад, у США, на його думку, можливість зменшити нерівність перебуває у галузі освіти. Зокрема, ШІ може допомогти вирішити проблему з навчанням математики.

ШІ також може вирішити нерівність у сфері змін клімату. Гейтс вважає, що нерівність у цій галузі полягає в тому, що країни, які найбільше страждають від кліматичних змін, - найбідніші і найменше брали участь у погіршенні ситуації.