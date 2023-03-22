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ТЕХНОЛОГІЇ

Білл Гейтс заявив про початок ери штучного інтелекту

22 березня 2023, 21:59
Білл Гейтс заявив про початок ери штучного інтелекту
6 місце. Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс. Фото: Robert Sorbo / Microsoft / HO
Бізнесмен вважає розвиток технології ШІ революційним.

Засновник компанії Microsoft Білл Гейтс заявив, що ми знаходимося на початку ери штучного інтелекту. За словами бізнесмена, ця технологія є такою ж революційною, як мобільні телефони та інтернет.

Про це Гейтс написав у своєму блозі.

Бізнесмен зізнався, що у своєму житті бачив дві демонстрації технологій, які він вважає революційними. Перша "зустріч" відбулася в 1980 році, коли Гейтсу показали графічний інтерфейс користувача, "прабатька" всіх операційних систем, включаючи Windows. А друга – коли він познайомився з командою OpenAI.

За словами Гейтса, у 2022 році він кинув розробникам виклик, щоб вони створили штучний інтелект, який зможе скласти іспит з біології зі суворим правилом. Бізнесмен очікував, що на це знадобиться кілька років, але розробники впоралися за кілька місяців.

"Розробка ШІ настільки ж фундаментальна, як створення мікропроцесора, персонального комп'ютера, Інтернету та мобільного телефону. Це змінить те, як люди працюють, навчаються, подорожують, отримують медичну допомогу та спілкуються один з одним. Навколо нього переорієнтуватимуться цілі галузі. Компанії відрізнятимуться тим, наскільки добре вони використовують його", - написав Гейтс.

Бізнесмен вважає, що штучний інтелект може вирішити кілька проблем нерівності у світі. Наприклад, у США, на його думку, можливість зменшити нерівність перебуває у галузі освіти. Зокрема, ШІ може допомогти вирішити проблему з навчанням математики.

ШІ також може вирішити нерівність у сфері змін клімату. Гейтс вважає, що нерівність у цій галузі полягає в тому, що країни, які найбільше страждають від кліматичних змін, - найбідніші і найменше брали участь у погіршенні ситуації.

Білл Гейтсштучний інтелект

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