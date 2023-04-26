білоруські ракетники пройшли навчання на "Іскандерах" – заява росії
Про це заявили у Міноборони росії.
Зазначається, що окремий ракетний дивізіон збройних сил білорусі тепер оснащений оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-М". Військові навчилися застосовувати тактичні спеціальні боєприпаси (ядерні) на полігоні Південного військового округу.
"Обслуга детально вивчила питання щодо утримання та застосування тактичних спеціальних боєприпасів для ОТРК "Іскандер-М", – йдеться у повідомленні.
Навчання білоруських ракетників проходило з 3 квітня на одному із полігонів ПВЗ.
У відомстві країни-агресора запевняють, що особлива увага під час навчання приділялася "вдосконаленню практичних навичок у підготовці ракетного комплексу до застосування".На початку квітня Гризлов заявив, що росія розмістить ядерну зброю на західних кордонах білорусі.