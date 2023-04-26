білоруські військові засвоїли застосування тактичних спеціальних боєприпасів.

Про це заявили у Міноборони росії.

Зазначається, що окремий ракетний дивізіон збройних сил білорусі тепер оснащений оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-М". Військові навчилися застосовувати тактичні спеціальні боєприпаси (ядерні) на полігоні Південного військового округу.

"Обслуга детально вивчила питання щодо утримання та застосування тактичних спеціальних боєприпасів для ОТРК "Іскандер-М", – йдеться у повідомленні.

Навчання білоруських ракетників проходило з 3 квітня на одному із полігонів ПВЗ.

У відомстві країни-агресора запевняють, що особлива увага під час навчання приділялася "вдосконаленню практичних навичок у підготовці ракетного комплексу до застосування".