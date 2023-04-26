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білоруські ракетники пройшли навчання на "Іскандерах" – заява росії

26 квітня 2023, 12:39
білоруські ракетники пройшли навчання на
Фото: expert.ru
білоруські військові засвоїли застосування тактичних спеціальних боєприпасів.

Про це заявили у Міноборони росії

Зазначається, що окремий ракетний дивізіон збройних сил білорусі тепер оснащений оперативно-тактичним ракетним комплексом "Іскандер-М". Військові навчилися застосовувати тактичні спеціальні боєприпаси (ядерні) на полігоні Південного військового округу.

"Обслуга детально вивчила питання щодо утримання та застосування тактичних спеціальних боєприпасів для ОТРК "Іскандер-М", – йдеться у повідомленні.

Навчання білоруських ракетників проходило з 3 квітня на одному із полігонів ПВЗ.

У відомстві країни-агресора запевняють, що особлива увага під час навчання приділялася "вдосконаленню практичних навичок у підготовці ракетного комплексу до застосування".

На початку квітня Гризлов заявив, що росія розмістить ядерну зброю на західних кордонах білорусі.
Білорусьядернаіскандер

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