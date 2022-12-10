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Білорусь дозволить транзит українського зерна - ООН

10 грудня 2022, 10:03
Білорусь дозволить транзит українського зерна - ООН
Фото: stratsisincite.wordpress.com
Мінськ дозволить без попередніх умов транзит українського зерна через свою територію для подальшого експорту з Литви.

Про це сказав речник генсека ООН Стефан Дюжаррик, повідомляє Reuters у суботу, 10 грудня.

За словами Дюжаррика, заступник міністра закордонних справ Білорусі Юрій Амбразевич зустрівся у п'ятницю у Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. У ході переговорів білоруський дипломат поінформував, що його країна "без попередніх умов погодиться на транзит українських зернових".

Амбразевич також "повторив прохання свого уряду мати можливість експортувати власні добрива, які зараз підпадають під санкції", додав Дюжаррик.

Раніше в Укренерго заявили, що експорт електроенергії до Європи – це фейк.

експортООНБілорусьзерно

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