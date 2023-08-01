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білорусь хоче укласти з Іраном контракт на виробництво "Шахедів" – ISW

01 серпня 2023, 08:31
білорусь хоче укласти з Іраном контракт на виробництво
Фото: Google
Ймовірно, мінськ намагається укласти контракт на виробництво "Шахедів".

Іран та білорусь поглиблюють двосторонню співпрацю на тлі взаємної підтримки війни росії в Україні. Ймовірно, Мінськ намагається укласти контракт на виробництво "Шахедів".

Про це йдеться у звіті військових аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Повідомляється, що міністр оборони білорусі генерал-лейтенант Віктор Хренін прибув до Ірану 31 липня і зустрівся зі своїм колегою, міністром оборони Ірану бригадним генералом Мохаммадом Резою Аштіані, для підписання Меморандуму про взаєморозуміння та плану двостороннього військового співробітництва на 2023 рік.

Аштіані, будучи міністром оборони Ірану, насамперед відповідає за переговори про військові закупівлі та продажі, тому Хренін та Аштіані, ймовірно, обговорювали угоди, пов'язані з виробництвом та постачанням зброї.

білорусь, можливо, також прагнула укласти угоду про іранське виробництво безпілотників Shahed на своїй території після початкових повідомлень про те, що Іран намагався перетворити завод у Гомельській області білорусі на завод з виробництва дронів-камікадзе.

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