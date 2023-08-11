білорусь і надалі насильно депортуватиме дітей із України – лукашенко

За його словами, діти "приїжджають" до білорусі "за тишею".

Самопроголошений президент олександр лукашенко заявив, що білорусь і надалі вивозитиме українських дітей із Донбасу, попри кримінальну відповідальність за це.

Заяву диктатора цитує його пресслужба.

"Підтримуватимемо діточок. І те, що західники намагаються порушити, чи мало не привести до кримінальної відповідальності, це смішно. Ми домовилися з путіним, що з союзного бюджету фінансуватимемо ці поїздки"- заявив лукашенко.

Зазначимо, у червні білоруський Червоний Хрест повідомив, що у країні перебувають понад 700 дітей з України.