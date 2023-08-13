білорусь може фінансувати ПВК "Вагнер" – розвідка

Компанія Прігожина намагається зменшити витрати на заробітну плату під час фінансового тиску з боку рф.

кремль, ймовірно, міг перестати фінансувати ПВК "Вагнера". Бойовикам може платити білоруська влада.

Про це повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

Британська розвідка вважає, що ПВК "Вагнера" рухається до процесу скорочення та переформатування, щоб у першу чергу скоротити витрати на зарплату.

Як зазначається у зведенні, після невдалого заколоту ватажка "вагнерівців" Євгенія Прігожина російський режим, ймовірно, діяв проти його бізнесів.

"Є реалістична можливість того, що кремль більше не фінансує групу. Якщо російська держава більше не платить "Вагнеру", то другим найімовірнішим платником є білоруська влада", - кажуть у розвідці.

При цьому у британії наголошують, що такі витрати були б "небажаним витоком скромних білоруських ресурсів".

Після невдалого заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Прігожина частина його бойовиків прибула до білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.