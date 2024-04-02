білорусь "не хоче воювати", втім готується до цього – лукашенко
білорусь не хоче воювати, але необхідна підготовка та озброєння військових підрозділів цієї країни проводиться в посиленому режимі.
Про це під час поїздки в Гродно заявив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко.
"Нікому не вірте, що ми хочемо воювати. Ми готуємося до війни, я про це говорю відверто. "Хочеш миру — готуйся до війни" — не я це придумав. Це дуже правильно сказано", — заявив лукашенко.
За його словами, у країні триває необхідна підготовка відповідних підрозділів, у війська постачають різні види озброєнь і техніки.
"Адже ми зараз теж копаємо землю, як і вони, зовсім поруч із кордоном. Тільки цілі у нас абсолютно різні. Там риють окопи, траншеї проти танків та іншого, збільшують витрати на ударні озброєння. А ми тут дві третини бюджету регіону спрямовуємо на соціальну сферу. Ми хочемо побудувати своє мирне майбутнє. Ми налаштовані тільки на творення", — сказав лукашенко.
Він також зазначив, що білорусь нікому нічим не загрожує.
"Нам не треба комусь погрожувати. Ми не хочемо чужої землі. Нам цю дай бог обробити", — акцентував лукашенко.