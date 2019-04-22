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Білорусь обмежила експорт бензину і дизелю через проблеми із нафтою

"Белнефтехим" запросив офіційну зустріч з представниками "Транснефті"
Білоруський концерн "Белнефтехим" обмежив експорт нафтопродуктів в зв'язку з погіршенням якості нафти.
Білорусь обмежила експорт бензину і дизелю через проблеми із нафтою Фото: ukrinform.com

"З урахуванням проведення посівної кампанії, наявних ризиків з переробки сировини з погіршеною якістю нами прийнято рішення про тимчасове обмеження поставок нафтопродуктів по експортних напрямках", - повідомляє видання "Белта" з посиланням на слова заступника голови концерну Володимира Сізова.

19 квітня "Белнефтехим" вперше поскаржився на погіршення якості експортної нафти марки Urals, що надходить по нафтопроводу з Росії. Окремі проби показували перевищення допустимої норми хлоридів в 100 разів.

У зв'язку з цим "Белнефтехим" запросив офіційну зустріч з представниками "Транснефті".

21 квітня газета "Ведомости" з посиланням на "Вісник Нафтан" повідомила, що російська компанія "Транснефть" визнала факт поставки неякісної нафти в Білорусь.

За даними enkorr, в зв'язку зі сформованою ситуацією "Білоруська нафтова компанія" повністю припинила експорт світлих нафтопродуктів до нормалізації ситуації з поставками нафти.

"Поки всі "світлі" йтимуть на внутрішній ринок, по експорту пауза, скільки вона триватиме - невідомо", - сказав enkorr представник ЗАТ "БНК" на умовах конфіденційності.

Припинення поставок з Білорусі вже підтвердив трейдер в одному з найбільших імпортерів білоруських нафтопродуктів.

 
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22 04 2019 12:37
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