Білорусь обмежила експорт бензину і дизелю через проблеми із нафтою
"З урахуванням проведення посівної кампанії, наявних ризиків з переробки сировини з погіршеною якістю нами прийнято рішення про тимчасове обмеження поставок нафтопродуктів по експортних напрямках", - повідомляє видання "Белта" з посиланням на слова заступника голови концерну Володимира Сізова.
19 квітня "Белнефтехим" вперше поскаржився на погіршення якості експортної нафти марки Urals, що надходить по нафтопроводу з Росії. Окремі проби показували перевищення допустимої норми хлоридів в 100 разів.
У зв'язку з цим "Белнефтехим" запросив офіційну зустріч з представниками "Транснефті".
21 квітня газета "Ведомости" з посиланням на "Вісник Нафтан" повідомила, що російська компанія "Транснефть" визнала факт поставки неякісної нафти в Білорусь.
За даними enkorr, в зв'язку зі сформованою ситуацією "Білоруська нафтова компанія" повністю припинила експорт світлих нафтопродуктів до нормалізації ситуації з поставками нафти.
"Поки всі "світлі" йтимуть на внутрішній ринок, по експорту пауза, скільки вона триватиме - невідомо", - сказав enkorr представник ЗАТ "БНК" на умовах конфіденційності.
Припинення поставок з Білорусі вже підтвердив трейдер в одному з найбільших імпортерів білоруських нафтопродуктів.
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