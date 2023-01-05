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білорусь отримала нову партію російських бронетранспортерів

05 січня 2023, 18:19
білорусь отримала нову партію російських бронетранспортерів
Джерело: sb.by
Збройні сили білорусі отримали нову партію російських бронетранспортерів БТР-82А.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн".

Також повідомляється, що до білорусі прибули БТР-80К (командирський варіант БТР-80, зі збереженням озброєння та додатковим зв'язковим та штабним обладнанням), а також броньовані медичні (БММ) та ремонтно-евакуаційні машини (БРЕМ-К) на базі БТР-80.

"За нашою інформацією, ешелон із 34 одиницями техніки (що відповідає батальйонному комплекту) сьогодні вдень прямував у бік Бреста. Це дозволяє припустити, що нові БТР-82А надійдуть на озброєння 38 десантно-штурмової бригади", - повідомляє "Гаюн".

Зазначається, що лише у 2019 році на озброєння одного з батальйонів 38 ОДШБР надійшли БТР-70МБ1 (білоруська модернізація БТР-70). Також у бригаді експлуатуються БТР-80.

Також зазначено, що це вже третій батальйонний комплект БТР-82А у Збройних силах білорусі.

Раніше повідомлялось, що росія і білорусь продовжили спільні військові навчання.

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