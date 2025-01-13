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білорусь перекинула до кордону з Україною близько 1500 військових – "Гаюн"

13 січня 2025, 16:35
білорусь перекинула до кордону з Україною близько 1500 військових –
Фото: з вільних джерел
Українські військові відстежують оперативну ситуацію, яка відбувається в прикордонні в сусідніх державах
білорусь у грудні перекинула до кордону з Україною підрозділи Збройних сил, які раніше були виведені звідти. Зараз там перебуває близько 1500 військових.
 
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
 
За даними "Гаюн", у грудні в прикордоння з Україною було перекинуто підрозділи Збройних сил білорусі, які виводилися звідти у вересні-жовтні.
 
Підрозділи були перекинуті в Столинський, Лельчицький, Мозирський і Гомельський райони білорусі, зокрема:
  • 11-й омбр. - у Столинський та Лельчицький р-н;
  • 120-й омбр. - на околиці аеродромів "Зябрівка" та "Боків";
  • 147-й зрп. - Акумулятор ЗРК "Оса-АКМ" (місце дислокації не відомо).
 
Зазначається, що точний час перекидання підрозділів невідомий. Проте чисельність білоруських військових на кордоні з Україною може становити 1500 осіб.
 
Водночас речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону розповів, що українські військові відстежують оперативну ситуацію, яка відбувається в прикордонні в сусідніх державах.
 
"У нас побудована єдина система оборони як на білоруському, так і на російському кордоні, і якихось кардинальних змін ми не вбачаємо з боку білорусі", - зазначив Мисник.
 
Він також підкреслив, що такі навчання у білорусі відбувалися і минулого року. Зокрема, численні перевірки бойової готовності та навчання, коли десятки тисяч білоруських резервістів до військових частин призивали.
 
"Але ми теж такий фактор враховуємо і готуємося до будь-яких варіантів розвитку подій, тобто не можемо не зважати на це", - додав речник.
 
Мисник не назвав точної кількості білоруських військових, які зараз проходять навчання у білорусі, зазначивши, що противник теж ретельно моніторить всі відкриті джерела інформації. Тому обізнаність українських військових для нього теж дуже важлива.
 
Він також додав, що навчання обмежуються не тільки Гомельським районом, а відбуваються і в інших.

 

Білорусьвійна в Україніросія окупанти

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