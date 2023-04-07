білорусь перекинула свої танки до кордону з Литвою

Окрім того, до кордону з Литвою прибули БТРи, БМП і МТ-ЛБ.

білоруська армія направила до литовського кордону щонайменше 10-15 танків та іншу бронетехніку.

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Вночі, 6 квітня, на залізничну станцію Гудогай, що за 9 км від кордону з Литвою, прибув ешелон зі щонайменше 20 одиниць техніки збройних сил білорусі", – йдеться в повідомлені.

Відомо, що серед техніки в ешелоні прибули щонайменше 10-15 танків Т-72Б/Б3, БТРи, БМП і МТ-ЛБ.

За даними групи, до кордону з Литвою перекинута техніка 120 бригади ЗС білорусі, яка дислокується районі Уруччя (мінськ).

Водночас, Вдень 6 квітня територію білорусі покинули три МіГ-31К ВКС РФ. Ці борти перебували на аеродромі в мачулищах з 13 грудня 2022 року.



