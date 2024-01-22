білорусь планує інтегрувати свій бізнес на окупованих територіях України
білорусь планує до липня цього року інтегрувати свій бізнес на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Так, до 1 липня білорусь планує відкрити консульство у Ростові, яке буду фактично обслуговувати мешканців ТОТ й допомагати білоруському бізнесу налагоджувати зв’язки з захопленими росією регіонами.
"Таким чином фактично сусідня держава вчергове підтримала окупацію суверенної країни й порушила міжнародне право", — пише ЦНС.