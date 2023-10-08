білорусь продовжила військові навчання з росією ще на тиждень

Військові навчання білорусі і росії, які проходять на білоруських полігонах, сьогодні були продовжені до 15 жовтня.

Про це моніторингова група Беларускі Гаюн в Telegram-каналі.

"Тренування військових відбувається на восьми полігонах в Борисівському, Гродненському, Брестському, Осиповицькому, Новогрудському, Барановицькому, Івацевицькому та Лепельському районах білорусі", - йдеться в дописі.

Також група нипасала, що Полігони "Доманово" і "Обуз-Лісновський" працювали безперервно, тоді як для деяких інших 7 і 8 жовтня були оголошені вихідні.

білорусько-російські військові навчання проходять безперервно з 29 квітня 2022 року. Їхня тривалість становитиме вже 76 тижнів, йдеться у дописі.