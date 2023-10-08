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білорусь продовжила військові навчання з росією ще на тиждень

08 жовтня 2023, 20:38
білорусь продовжила військові навчання з росією ще на тиждень
Фото: з вільних джерел
Військові навчання білорусі і росії, які проходять на білоруських полігонах, сьогодні були продовжені до 15 жовтня.

Про це моніторингова група Беларускі Гаюн в Telegram-каналі.

"Тренування військових відбувається на восьми полігонах в Борисівському, Гродненському, Брестському, Осиповицькому, Новогрудському, Барановицькому, Івацевицькому та Лепельському районах білорусі", - йдеться в дописі. 

Також група нипасала, що Полігони "Доманово" і "Обуз-Лісновський" працювали безперервно, тоді як для деяких інших 7 і 8 жовтня були оголошені вихідні.

білорусько-російські військові навчання проходять безперервно з 29 квітня 2022 року. Їхня тривалість становитиме вже 76 тижнів, йдеться у дописі.

 
РосіяБілорусьнавчання

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