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білорусь проведе військові навчання біля кордону з Польщею

05 квітня 2023, 16:50
білорусь проведе військові навчання біля кордону з Польщею
Фото: з вільних джерел
У навчаннях братиме участь один із підрозділів зенітного ракетного полку ВПС та війська ППО.

білорусь запланувала тактичні навчання на полігоні "брестський", що неподалік кордону з Польщею. Навчання будуть тривати  від 5 до 7 квітня.

Про це повідомили у пресслужбі білоруського міноборони.

Наголошується, що у навчаннях братиме участь один із підрозділів зенітного ракетного полку ВПС та війська ППО. У відомстві кажуть, що у його межах командування дивізіону ухвалить рішення про переміщення та здійснення маршу до нового позиційного району, розгорне дивізіон у бойові порядки та заступить на бойове чергування.

"Завдання вирішуватимуть в умовах постійних активних радіоелектронних перешкод, впливу диверсійно-розвідувальних груп та застосування безпілотників", - йдеться у повідомленні.

ПольщакордонБілорусьвійна в Українінавчання військових

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