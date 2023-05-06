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білорусь провела чергову ротацію військ на кордоні з Україною

06 травня 2023, 12:00
білорусь провела чергову ротацію військ на кордоні з Україною
Фото: з вільних джерел
Моніторингова група встановила хронологію переміщень.

білорусь знову провела ротацію військ на кордоні з Україною. Минулого разу це відбулося у лютому 2023 року.

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що 103 повітряно-десантна бригада білорусі розташована біля кордону України. Зокрема, вказано що вони виконують завдання "з посилення охорони державного кордону". Ротація, ймовірно, здійснювалася з 28 квітня до 3 травня.

Моніторингова група встановила хронологію переміщень:

  • 28 квітня у Новобілицькому районі Гомеля було помічено ешелон з технікою. Ешелон рухався у південному напрямку.
  • 3 травня на станції Зябрівка (Гомельський район) фіксувалося формування ешелону із технікою. Усього на станції було помічено понад 20 БТР-70МБ1/80.
  • 4 травня на станції Орша-Східна помічено ешелон із технікою. У складі: 5 пасажирських вагонів (близько 270 осіб), понад 20 БТР-70МБ1/80, вантажні автомобілі. На техніку були розпізнавальні знаки у вигляді червоного квадрата.
  • 5 травня у Вітебську помітили колону військової техніки у складі: близько 20 БТР-70МБ1/80,1 МАЗ (тент) та 2 бензовози.
  • 5 травня на станції Вітебськ проходило розвантаження ешелону з військовою технікою. Серед техніки помічені вантажні автомобілі МАЗ та ЗІЛ-131. Машини були без реєстраційних номерів.

"У середньому підрозділи ЗС рб перебувають у прикордонних районах по 2-2,5 місяці, після чого відбувається їхня ротація", - йдеться у повідомленні.

кордонБілорусьвійна в Україніросія окупантиротація

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