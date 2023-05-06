білорусь провела чергову ротацію військ на кордоні з Україною

Моніторингова група встановила хронологію переміщень.

білорусь знову провела ротацію військ на кордоні з Україною. Минулого разу це відбулося у лютому 2023 року.

Про це інформує моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Зазначається, що 103 повітряно-десантна бригада білорусі розташована біля кордону України. Зокрема, вказано що вони виконують завдання "з посилення охорони державного кордону". Ротація, ймовірно, здійснювалася з 28 квітня до 3 травня.

Моніторингова група встановила хронологію переміщень:

28 квітня у Новобілицькому районі Гомеля було помічено ешелон з технікою. Ешелон рухався у південному напрямку.

3 травня на станції Зябрівка (Гомельський район) фіксувалося формування ешелону із технікою. Усього на станції було помічено понад 20 БТР-70МБ1/80.

4 травня на станції Орша-Східна помічено ешелон із технікою. У складі: 5 пасажирських вагонів (близько 270 осіб), понад 20 БТР-70МБ1/80, вантажні автомобілі. На техніку були розпізнавальні знаки у вигляді червоного квадрата.

5 травня у Вітебську помітили колону військової техніки у складі: близько 20 БТР-70МБ1/80,1 МАЗ (тент) та 2 бензовози.

5 травня на станції Вітебськ проходило розвантаження ешелону з військовою технікою. Серед техніки помічені вантажні автомобілі МАЗ та ЗІЛ-131. Машини були без реєстраційних номерів.

"У середньому підрозділи ЗС рб перебувають у прикордонних районах по 2-2,5 місяці, після чого відбувається їхня ротація", - йдеться у повідомленні.