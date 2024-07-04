білорусь приєдналася до Шанхайської організації співробітництва

Прийняття білорусі є ще одним поштовхом Пекіну і москви до трансформації організації з регіонального блоку безпеки в геополітичну противагу західним інституціям на чолі зі США та їхніми союзниками.

білорусь стала членом Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

Відповідне рішення підписали під час засідання Ради глав держав — членів ШОС в Астані.

Про це йдеться на сайті президента білорусі.

Таким чином, білорусь стала десятим членом ШОС. В організацію також входять Індія, Іран, Казахстан, Китай, Киргизстан, Пакистан, росія, Таджикистан і Узбекистан.

CNN зазначає, що прийняття білорусі є ще одним поштовхом Пекіну і москви до трансформації організації з регіонального блоку безпеки в геополітичну противагу західним інституціям на чолі зі США та їхніми союзниками.

"На відміну від Ірану, від приєднання білорусі ви не отримаєте нічого схожого на економічну чи безпекову співпрацю. І саме тому я вважаю, що це більше геополітичний крок", — каже Єва Зайверт, експертка з питань зовнішньої політики Китаю в Інституті досліджень Китаю ім. Меркатора у Берліні.

На третій рік повномасштабної війни в Україні ШОС стала для лідера рф владіміра путіна важливим дипломатичним шляхом, а також платформою для демонстрації того, що він не є ізольованим на міжнародній арені. І оскільки відносини Китаю зі США різко погіршилися, Пекін тепер менше стурбований тим, що ШОС може бути затаврована як антизахідна організація, вважає Зайверт.

"Вони хочуть, щоб ШОС сприймалася як великий блок, який більше не можна ігнорувати. З приєднанням усіх цих країн Китай і росія [хочуть показати, що вони] мають багато прихильників їхнього світогляду", — додала експертка.

Шанхайська організація співробітництва була заснована у 2001 році Китаєм, росією, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизстаном та Узбекистаном. Штаб-квартира організації розташована в Пекіні, її робочими мовами є китайська та російська.