білорусь розпочала навчання територіальних військ біля кордону з Україною

Військові збори з призовниками територіальних військ проходитимуть з 8 до 31 січня 2025 року

білорусь у середу, 8 січня, починає навчання територіальних військ у Гомельському районі, що межує з Чернігівщиною.

Про це повідомляє міністерство оборони білорусі.

Військові збори з призовниками територіальних військ проводитимуть з 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського виконавчого комітету.

Під час навчань планують відновити навички командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими та підготувати військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема, спільно з інженерними підрозділами збройних сил білорусі.