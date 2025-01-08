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білорусь розпочала навчання територіальних військ біля кордону з Україною

08 січня 2025, 16:09
білорусь розпочала навчання територіальних військ біля кордону з Україною
Фото: з вільних джерел
Військові збори з призовниками територіальних військ проходитимуть з 8 до 31 січня 2025 року

білорусь у середу, 8 січня, починає навчання територіальних військ у Гомельському районі, що межує з Чернігівщиною.

Про це повідомляє міністерство оборони білорусі.

Військові збори з призовниками територіальних військ проводитимуть з 8 до 31 січня під керівництвом голови Гомельського виконавчого комітету.
 
Під час навчань планують відновити навички командного складу територіальних військ в управлінні підлеглими та підготувати військовозобов'язаних до виконання завдань, зокрема, спільно з інженерними підрозділами збройних сил білорусі.
війна в Україніросія окупантиБілорусьнавчання військових

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