білорусь транслюватиме Євро-2024 без згоди УЄФА

Чемпіонат Європи-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Чемпіонат Європи з футболу в білорусі буде транслюватись без згоди УЄФА.

Про це йдеться в ухвалі Міністерства інформації білорусі.

Згідно з документом, розширено визначений на 2024 рік перелік правовласників, які є резидентами "недружніх" країн та заборонили чи не дали згоди на використання у білорусі свого контенту.

До списку було додано Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), до цього у переліку була лише Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА).

Чемпіонат Європи-2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня.

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії.