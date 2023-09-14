білорусь в кінці місяця проведе масштабні військові навчання
Міноборони білорусі планує провести масштабні військові навчання наприкінці вересня.
Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
У моніторинговій групі уточнюють, що ще наприкінці серпня про них повідомив начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва МО РБ Валерій Ревенко.
За інформацією Гаюн, у навчаннях будуть задіяні підрозділи: 6-ї механізованої бригади; 11-ї механізованої бригади (у тому числі 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон); 19-ї механізованої бригади (зокрема 191-а група артилерії); 120-ї механізованої бригади; 336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.
Наразі відбувається активна підготовка до майбутніх навчань. Проводяться огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки.
При цьому підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади, на озброєнні якої знаходяться РСЗВ Смерч і Полонез, вже почали переміщатися в район проведення навчань.