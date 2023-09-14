білорусь в кінці місяця проведе масштабні військові навчання

Очікується, що у них візьмуть участь реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Смерч та Полонез, створений на основі першого.

Міноборони білорусі планує провести масштабні військові навчання наприкінці вересня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

У моніторинговій групі уточнюють, що ще наприкінці серпня про них повідомив начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва МО РБ Валерій Ревенко.



За інформацією Гаюн, у навчаннях будуть задіяні підрозділи: 6-ї механізованої бригади; 11-ї механізованої бригади (у тому числі 841-а група артилерії та розвідувальний батальйон); 19-ї механізованої бригади (зокрема 191-а група артилерії); 120-ї механізованої бригади; 336-ї реактивної артилерійської бригади та ін.

Наразі відбувається активна підготовка до майбутніх навчань. Проводяться огляди, на яких перевіряються наявність та стан спорядження, озброєння та військової техніки.



При цьому підрозділи 336-ї реактивної артилерійської бригади, на озброєнні якої знаходяться РСЗВ Смерч і Полонез, вже почали переміщатися в район проведення навчань.