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білорусь відгороджується від України так званими "зубами дракона"

18 травня 2023, 18:41
білорусь відгороджується від України так званими
Фото: Держприкордонслужба України
Споруди були помічені за 20 кілометрів від кордону з Україною та за 10 км від Гомеля біля траси М8.

У білорусі вздовж українського кордону почали будувати фортифікаційні споруди, які включають лінії бетонних надовбів, так званих "зубів дракона".

Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

За їхніми словами, такі споруди були помічені за 20 кілометрів від кордону з Україною та за 10 км від Гомеля біля траси М8. Крім того, зовсім поруч із надовбами йдуть будівельні роботи зі спорудження, ймовірно, інших фортифікацій.

Моніторингова група називає символічним те, що сьогодні зранку, 18 травня, Олександр Лукашенко стверджував, що майбутній український контрнаступ є суцільною "дезінформацією", оскільки начебто ЗСУ мають уп'ятеро менші сили, ніж росіяни.

Білоруськордонивійна в Україніросія окупанти

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