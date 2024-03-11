білорусь вкотре оголосила про перевірку бойової готовності

В республіці Білорусь оголосили перевірку бойової готовності з'єднань і військових частин.

Про це повідомляє Міноборони бр.

"Перевірка має комплексний характер. Особовий склад має висунутись у призначені райони, провести низку навчань та тренувань, у тому числі з бойовою стрільбою", - пише міноборони.

Під час перевірки такоє заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування і ділянками місцевості.

Цього року росія і білорусь планують провести масштабні навчання.