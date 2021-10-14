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Білорусь запровадила кримінальну відповідальність за підписку на опозиційні Telegram-канали

Постанову Ради міністрів №575 "Про заходи протидії екстремізму та реабілітації нацизму" схвалили 12 жовтня
Білоруські силовики заявили, що за новою постановою "про протидію екстремізму та реабілітації насильства" кримінальна відповідальність загрожує вже за факт підписки на Telegram-канали та чати, оголошені "екстремістськими".
Білорусь запровадила кримінальну відповідальність за підписку на опозиційні Telegram-канали Фото: з вільних джерел

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода", про це 13 жовтня повідомило Головне управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Значна частина каналів, визнаних судами в країні екстремістськими, належить опозиції.

Постанову Ради міністрів №575 "Про заходи протидії екстремізму та реабілітації нацизму" схвалили 12 жовтня. 

"У зв’язку з цим Головне управління починає роботу з визнання незареєстрованих груп громадян, що здійснюють екстремістську діяльність, у тому числі в месенджерах і соцмережах, екстремістськими формуваннями. Це означає, що підписники екстремістських Телеграм-каналів і чатів будуть притягуватися до кримінальної відповідальності за статею 361-1 Кримінального кодексу (до 7 років позбавлення волі) як учасники екстремістського формування", - заявило відомство у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо, що Александр Лукашенко назвав польське місто Білосток і литовський Вільнюс білоруськими землями.

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14 10 2021 13:02
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