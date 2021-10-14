Білорусь запровадила кримінальну відповідальність за підписку на опозиційні Telegram-канали
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радіо Свобода", про це 13 жовтня повідомило Головне управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Значна частина каналів, визнаних судами в країні екстремістськими, належить опозиції.
Постанову Ради міністрів №575 "Про заходи протидії екстремізму та реабілітації нацизму" схвалили 12 жовтня.
"У зв’язку з цим Головне управління починає роботу з визнання незареєстрованих груп громадян, що здійснюють екстремістську діяльність, у тому числі в месенджерах і соцмережах, екстремістськими формуваннями. Це означає, що підписники екстремістських Телеграм-каналів і чатів будуть притягуватися до кримінальної відповідальності за статею 361-1 Кримінального кодексу (до 7 років позбавлення волі) як учасники екстремістського формування", - заявило відомство у своєму Телеграм-каналі.
Нагадаємо, що Александр Лукашенко назвав польське місто Білосток і литовський Вільнюс білоруськими землями.
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