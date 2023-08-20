білорусь знову подовжила військові навчання з росією

Навчання тривають уже 69 тижнів.

білорусь знову подовжила військові навчання, які відбуваються спільні зі збройними силами країни-агресорки росії. Вони триватимуть щонайменше до 27 серпня.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі гаюн".

"Вихідні 19 і 20 серпня, але "Доманове", "Осиповицький" і "Обуз-Лесновський" працюють без перерви", - пише моніторингова група.

Зазначається, що навчання на полігонах продовжуються від 21 серпня й до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 26.08;

полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 25.08;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 25.08;

полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 27.08;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 25.08;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 27.08;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 27.08;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 26.08;

"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень уже 69 тижнів", - наголошує "Гаюн".