білорусь звинуватила польський вертоліт у порушенні кордону

У білорусі заявили, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію білорусі, а потім повернувся назад.

Польський військовий вертоліт Мі-24 сьогодні, 1 вересня, нібито порушив білоруський кордон.

Про це повідомляє Державний прикордонний комітет Республіки білорусь.

"Удень 1 вересня білоруські прикордонники зафіксували порушення повітряного простору білорусі з боку Польщі в Берестовицькому районі Гродненської області", - йдеться у повідомленні.

У білорусі заявили, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію білорусі, а потім повернувся назад.

"Щодо цього інциденту поінформовано польську сторону", - додали у Комітеті.

Нагадаємо, раніше два бойові вертольоти білорусі Мі-8 та Мі-24 порушили державний кордон Польщі. Вони пролетіли над одним з польських сіл під час "навчань".

У Міноборони Польщі підтвердили інцидент та доручили посилити охорону кордону з білоруссю. При цьому польський генерал наголошував, що біля кордону розмістили бойові гелікоптери, які за потреби готові відкрити вогонь.