Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Білорусів позбавили права звільнятися за власним бажанням

Влада стверджує, що зміни розширять соціальні гарантії, а незалежні експерти, що документ легалізує примусову працю
Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав зміни Трудового кодексу. Змін зазнали понад 200 статей.
Білорусів позбавили права звільнятися за власним бажанням Олександр Лукашенко. Фото: stihi.ru

Влада стверджує, що зміни розширять соціальні гарантії, а незалежні експерти, що документ легалізує примусову працю. Профспілки погрожують зверненням до Міжнародної організації праці (МОП), повідомляє Независимая газета.

Основні зміни до кодексу вже передбачено декретами № 29 і № 5, перший з яких запровадив контрактну систему найму, другий дав практично необмежені можливості для звільнення працівників. Наприклад, повідомити про майбутнє звільнення він дозволяв лише за сім днів.

Представники Міністерства праці розповіли, що проблеми, які виявлені під час застосування цих документів, у кодексі будуть усунені. Зокрема, повідомляти про звільнення потрібно все-таки за місяць, а річні контракти можна буде укладати лише один раз, під час першого прийому на роботу.

Посилаючись на експертів незалежних профспілок, вищезгадані норми спричинили невдоволення через те, що робили працівників залежними і влада часто використовувала для політичних репресій. З працівниками, які дотримуються опозиційних поглядів, укладалися короткострокові контракти, що дозволяє декрет № 29, а для їх звільнення було досить формулювання "дискредитація підприємства", що передбачав декрет № 5.

Глава Білоруської конгресу демократичних профспілок Олександр Ярошук називає нову версію Трудового кодексу Білорусі найгіршим документом такого роду у світі. За його словами, тепер працівника в  країні позбавлено права звільнитися за власним бажанням. Крім того, наймачу дозволено тимчасово переводити його на іншу роботу на термін до шести місяців навіть до іншого наймача, що робить "позикову працю" в країні абсолютно законною.      

Нагадаємо, що у Британії пропонують ввести чотириденний робочий тиждень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2019 21:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.