білоруські емігранти планують переворот проти Лукашенка – Politico
Все це відбувається у рамках підготовки державного перевороту проти мінського режиму.
Про це йдеться в матераілі Politico.
Угруповання здійснює диверсії проти росії: атакує російські літаки, пошкоджує залізниці і навчає білоруських добровольців, які борються разом з українськими силами.
Глава банди це колишній співробітник білоруських служб безпеки Азаров, який зіткнувся з фальсифікацією виборів в 2020 році, придушенням протестів, після чого втік до Польщі.
Лідер групи сказав, що перемога над росією в Україні є важливою для послаблення режиму мінська.
"Без путіна немає лукашенка", - сказав Азаров.
Він додав, що якщо Україна зможе розпочати успішний наступ, у путіна більше не буде часу на білорусь.
В лютому 2023 року угруповання взяло на себе відповідальність за атаку безпілотників, яка завдала серйозних пошкоджень російському військовому літаку поблизу мінська.
Глава угруповання заявив, що звільнився з посади після того, як став свідком фальсифікації виборів на президентських виборах 2020 року та жорсткого придушення протестів, які послідували.
Він втік до України, а згодом до Польщі, звідки очолює BYPOL.