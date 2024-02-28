Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

білоруські емігранти планують переворот проти Лукашенка – Politico

28 лютого 2024, 13:44
білоруські емігранти планують переворот проти Лукашенка – Politico
Фото: EPA/UPG
Партизанська група опору BYPOL, яка діє з Польщі, навчає офіцерів і активно саботує кремль у його війні проти України.

Все це відбувається у рамках підготовки державного перевороту проти мінського режиму.

Про це йдеться в матераілі Politico.

Угруповання здійснює диверсії проти росії: атакує російські літаки, пошкоджує залізниці і навчає білоруських добровольців, які борються разом з українськими силами. 

Глава банди це колишній співробітник білоруських служб безпеки Азаров, який зіткнувся з фальсифікацією виборів в 2020 році, придушенням протестів, після чого втік до Польщі.

Лідер групи сказав, що перемога над росією в Україні є важливою для послаблення режиму мінська.

"Без путіна немає лукашенка", - сказав Азаров. 

Він додав, що якщо Україна зможе розпочати успішний наступ, у путіна більше не буде часу на білорусь. 

В лютому 2023 року угруповання взяло на себе відповідальність за атаку безпілотників, яка завдала серйозних пошкоджень російському військовому літаку поблизу мінська. 

Глава угруповання заявив, що звільнився з посади після того, як став свідком фальсифікації виборів на президентських виборах 2020 року та жорсткого придушення протестів, які послідували. 

Він втік до України, а згодом до Польщі, звідки очолює BYPOL.

 
Білорусьмігрантипереворот

Останні матеріали

Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Політика
Треба мислити нестандартно. Як зробити життя путіна нестерпним – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 16:38
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Політика
Війна, яку путін не може виграти. У війні в довгу Давиду значно важче перемогти Голіафа – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 12:39
Макрон обіцяє зробити
Макрон обіцяє зробити "все, що потрібно" і пропонує відправити війська в Україну. Що стоїть за його риторикою – Politico
Переклад iPress – 28 лютого 2024, 03:24
Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Політика
Справа Смірнова та російський агент Андрій Деркач. Республіканці MAGA – корисні ідіоти російської розвідки – Mother Jones
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 15:34
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Політика
Українські сили відійшли далі на Захід в районі Авдіївки. А з Роботиного витіснили орків – Том Купер
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 13:00
Два роки по тому. На тлі волі та відваги України нерішучість Заходу – це ганьба – Мік Раян
Політика
Два роки по тому. На тлі волі та відваги України нерішучість Заходу – це ганьба – Мік Раян
Переклад iPress – 27 лютого 2024, 08:54
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Політика
Стережіться слабкої людини. Тих, хто блокує допомогу Україні, опанував страх – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 16:54
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Політика
США нищать всі досягнення України на фронті. У Південній Кароліні для України кращі результати, ніж очікувалося – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2024, 12:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється