білоруські емігранти планують переворот проти Лукашенка – Politico

Партизанська група опору BYPOL, яка діє з Польщі, навчає офіцерів і активно саботує кремль у його війні проти України.

Все це відбувається у рамках підготовки державного перевороту проти мінського режиму.

Про це йдеться в матераілі Politico.

Угруповання здійснює диверсії проти росії: атакує російські літаки, пошкоджує залізниці і навчає білоруських добровольців, які борються разом з українськими силами.

Глава банди це колишній співробітник білоруських служб безпеки Азаров, який зіткнувся з фальсифікацією виборів в 2020 році, придушенням протестів, після чого втік до Польщі.

Лідер групи сказав, що перемога над росією в Україні є важливою для послаблення режиму мінська.

"Без путіна немає лукашенка", - сказав Азаров.

Він додав, що якщо Україна зможе розпочати успішний наступ, у путіна більше не буде часу на білорусь.

В лютому 2023 року угруповання взяло на себе відповідальність за атаку безпілотників, яка завдала серйозних пошкоджень російському військовому літаку поблизу мінська.

Глава угруповання заявив, що звільнився з посади після того, як став свідком фальсифікації виборів на президентських виборах 2020 року та жорсткого придушення протестів, які послідували.

Він втік до України, а згодом до Польщі, звідки очолює BYPOL.